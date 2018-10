Gallery Grid 1/22 Andres Perez 2/22 Andres Perez 3/22 Andres Perez 4/22 Andres Perez 5/22 Andres Perez 6/22 Andres Perez 7/22 Andres Perez 8/22 Andres Perez 9/22 Andres Perez 10/22 Andres Perez 11/22 Andres Perez 12/22 Andres Perez 13/22 Andres Perez 14/22 Andres Perez 15/22 Andres Perez 16/22 Andres Perez 17/22 Andres Perez 18/22 Andres Perez 19/22 Andres Perez 20/22 Andres Perez 21/22 Andres Perez 22/22 Andres Perez

Rivers of fake blood and very real booze swept through northeast Minneapolis on October 13 for Zombie Pub Crawl 2018. Alison Wonderland, ASAP Ferg, and Shaq (?!) headlined the 14th annual gathering of the horde, which, as always, attempted to break the Guinness World Record for "Largest Gathering of Zombies" (MPR reports 18,000 attended this year's bash). All photos by Andres Perez.