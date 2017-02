Gallery Grid 1/20 Darin Kamnetz 2/20 Darin Kamnetz 3/20 Darin Kamnetz 4/20 Darin Kamnetz 5/20 Darin Kamnetz 6/20 Darin Kamnetz 7/20 Darin Kamnetz 8/20 Darin Kamnetz 9/20 Darin Kamnetz 10/20 Darin Kamnetz 11/20 Darin Kamnetz 12/20 Darin Kamnetz 13/20 Darin Kamnetz 14/20 Darin Kamnetz 15/20 Darin Kamnetz 16/20 Darin Kamnetz 17/20 Darin Kamnetz 18/20 Darin Kamnetz 19/20 Darin Kamnetz 20/20 Darin Kamnetz

Composer Ramin Djawadi brought the Seven Kingdoms to life with the sensory-jarring "Game of Thrones Live Concert Experience" on Monday at St. Paul's Xcel Energy Center.