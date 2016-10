Gallery Grid 1/52 Chris Juhn 2/52 Chris Juhn 3/52 Chris Juhn 4/52 Chris Juhn 5/52 Chris Juhn 6/52 Chris Juhn 7/52 Chris Juhn 8/52 Chris Juhn 9/52 Chris Juhn 10/52 Chris Juhn 11/52 Chris Juhn 12/52 Chris Juhn 13/52 Chris Juhn 14/52 Chris Juhn 15/52 Chris Juhn 16/52 Chris Juhn 17/52 Chris Juhn 18/52 Chris Juhn 19/52 Chris Juhn 20/52 Chris Juhn 21/52 Chris Juhn 22/52 Chris Juhn 23/52 Chris Juhn 24/52 Chris Juhn 25/52 Chris Juhn 26/52 Chris Juhn 27/52 Chris Juhn 28/52 Chris Juhn 29/52 Chris Juhn 30/52 Chris Juhn 31/52 Chris Juhn 32/52 Chris Juhn 33/52 Chris Juhn 34/52 Chris Juhn 35/52 Chris Juhn 36/52 Chris Juhn 37/52 Chris Juhn 38/52 Chris Juhn 39/52 Chris Juhn 40/52 Chris Juhn 41/52 Chris Juhn 42/52 Chris Juhn 43/52 Chris Juhn 44/52 Chris Juhn 45/52 Chris Juhn 46/52 Chris Juhn 47/52 Chris Juhn 48/52 Chris Juhn 49/52 Chris Juhn 50/52 Chris Juhn 51/52 Chris Juhn 52/52 Chris Juhn

Love it or love to hate it, Uptown is a hotspot for weekend warriors looking to cut loose after dark. From midnight movies at the Uptown Theater to Stella's rooftop views, these are the sights and scenes of Uptown nightlife. All photos by Chris Juhn.