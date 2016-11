Gallery Grid 1/29 Andy Witchger 2/29 Andy Witchger 3/29 Andy Witchger 4/29 Andy Witchger 5/29 Andy Witchger 6/29 Andy Witchger 7/29 Andy Witchger 8/29 Andy Witchger 9/29 Andy Witchger 10/29 Andy Witchger 11/29 Andy Witchger 12/29 Andy Witchger 13/29 Andy Witchger 14/29 Andy Witchger 15/29 Andy Witchger 16/29 Andy Witchger 17/29 Andy Witchger 18/29 Andy Witchger 19/29 Andy Witchger 20/29 Andy Witchger 21/29 Andy Witchger 22/29 Andy Witchger 23/29 Andy Witchger 24/29 Andy Witchger 25/29 Andy Witchger 26/29 Andy Witchger 27/29 Andy Witchger 28/29 Andy Witchger 29/29 Andy Witchger

Acclaimed U.K. artist Bruce Munro unveiled several new pieces at the Winter Light exhibit at the Minnesota Landscape on Saturday. His massive light display, which uses more than 70 miles of optical fiber, is open 5-9 p.m. Thursday through Sunday until April 9. More info on tickets ($15-$22) here. All photos by Andy Witchger.