Popular holiday attraction Bentleyville Tour of Lights returned to Duluth's Bayfront Park last month. Billed as America's largest free walk-through lighting display, the high-wattage setup runs through December 26 when a fireworks show closes out the season. All photos by Andy Witchger.