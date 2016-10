Gallery Grid 1/37 Steven Cohen 2/37 Steven Cohen 3/37 Steven Cohen 4/37 Steven Cohen 5/37 Steven Cohen 6/37 Steven Cohen 7/37 Steven Cohen 8/37 Steven Cohen 9/37 Steven Cohen 10/37 Steven Cohen 11/37 Steven Cohen 12/37 Steven Cohen 13/37 Steven Cohen 14/37 Steven Cohen 15/37 Steven Cohen 16/37 Steven Cohen 17/37 Steven Cohen 18/37 Steven Cohen 19/37 Steven Cohen 20/37 Steven Cohen 21/37 Steven Cohen 22/37 Steven Cohen 23/37 Steven Cohen 24/37 Steven Cohen 25/37 Steven Cohen 26/37 Steven Cohen 27/37 Steven Cohen 28/37 Steven Cohen 29/37 Steven Cohen 30/37 Steven Cohen 31/37 Steven Cohen 32/37 Steven Cohen 33/37 Steven Cohen 34/37 Steven Cohen 35/37 Steven Cohen 36/37 Steven Cohen 37/37 Steven Cohen

Sheila E performing Sunday at Orchestra Hall. Proceeds from her Prince tribute show will go to the Purple Philanthropy fund, which will distribute the money to charities Prince supported over the years. All photos by Steven Cohen.