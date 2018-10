Gallery Grid 1/31 Lucy Hawthorne 2/31 Lucy Hawthorne 3/31 Lucy Hawthorne 4/31 Lucy Hawthorne 5/31 Lucy Hawthorne 6/31 Lucy Hawthorne 7/31 Lucy Hawthorne 8/31 Lucy Hawthorne 9/31 Lucy Hawthorne 10/31 Lucy Hawthorne 11/31 Lucy Hawthorne 12/31 Lucy Hawthorne 13/31 Lucy Hawthorne 14/31 Lucy Hawthorne 15/31 Lucy Hawthorne 16/31 Lucy Hawthorne 17/31 Lucy Hawthorne 18/31 Lucy Hawthorne 19/31 Lucy Hawthorne 20/31 Lucy Hawthorne 21/31 Lucy Hawthorne 22/31 Lucy Hawthorne 23/31 Lucy Hawthorne 24/31 Lucy Hawthorne 25/31 Lucy Hawthorne 26/31 Lucy Hawthorne 27/31 Lucy Hawthorne 28/31 Lucy Hawthorne 29/31 Lucy Hawthorne 30/31 Lucy Hawthorne 31/31 Lucy Hawthorne

From October 5-6, Ben Gibbard & Co. drove Death for Cutie into St. Paul for back-to-back gigs at the Palace Theatre. Click here to read our review of the Seattle-based alt/emo rockers' second night. Brooklyn fuzz-pop act Charly Bliss opened. All photos by Lucy Hawthorne.