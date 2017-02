Gallery Grid 1/19 Lucy Hawthorne 2/19 Lucy Hawthorne 3/19 Lucy Hawthorne 4/19 Lucy Hawthorne 5/19 Lucy Hawthorne 6/19 Lucy Hawthorne 7/19 Lucy Hawthorne 8/19 Lucy Hawthorne 9/19 Lucy Hawthorne 10/19 Lucy Hawthorne 11/19 Lucy Hawthorne 12/19 Lucy Hawthorne 13/19 Lucy Hawthorne 14/19 Lucy Hawthorne 15/19 Lucy Hawthorne 16/19 Lucy Hawthorne 17/19 Lucy Hawthorne 18/19 Lucy Hawthorne 19/19 Lucy Hawthorne

Chef/owner Wyatt Evans showcases regional flavors -- and killer meat pies -- at his restrained, moody, and delicious spot in St. Paul's Cathedral Hill neighborhood. Read our review here.