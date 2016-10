Gallery Grid 1/15 Copyright Daniel Corrigan Prince at First Avenue in the '80s 2/15 Copyright Daniel Corrigan First Avenue 3/15 Copyright Daniel Corrigan Elton John 4/15 Copyright Daniel Corrigan The Replacements 5/15 Copyright Daniel Corrigan The Replacements 6/15 Copyright Daniel Corrigan The Time 7/15 Copyright Daniel Corrigan Husker Du 8/15 Copyright Daniel Corrigan Trip Shakespeare 9/15 Copyright Daniel Corrigan Members of the '90s Twin Cities rock scene 10/15 Copyright Daniel Corrigan Soul Asylum 11/15 Copyright Daniel Corrigan Smut 12/15 Copyright Daniel Corrigan Lifter Puller 13/15 Copyright Daniel Corrigan Dosh 14/15 Copyright Daniel Corrigan Doomtree 15/15

Snapshots from Minneapolis photographer Daniel Corrigan's new book, "Heyday," available Nov. 1 from Minnesota Historical Society Press. All photos copyright Daniel Corrigan.