Gallery Grid 1/31 Tony Nelson 2/31 Tony Nelson 3/31 Tony Nelson 4/31 Tony Nelson 5/31 Tony Nelson 6/31 Tony Nelson 7/31 Tony Nelson 8/31 Tony Nelson 9/31 Tony Nelson 10/31 Tony Nelson 11/31 Tony Nelson 12/31 Tony Nelson 13/31 Tony Nelson 14/31 Tony Nelson 15/31 Tony Nelson 16/31 Tony Nelson 17/31 Tony Nelson 18/31 Tony Nelson 19/31 Tony Nelson 20/31 Tony Nelson 21/31 Tony Nelson 22/31 Tony Nelson 23/31 Tony Nelson 24/31 Tony Nelson 25/31 Tony Nelson 26/31 Tony Nelson 27/31 Tony Nelson 28/31 Tony Nelson 29/31 Tony Nelson 30/31 Tony Nelson 31/31 Tony Nelson

Hundreds of Wes Anderson fans filled the Fitzgerald Theater on Thursday for a free screening “The Royal Tenenbaums," the latest installment in Minnesota Public Radio's “Movies at the Fitz” series. A few mega-fans even dressed the part! City Pages '16 Picked to Click champions ZULUZULUU also performed.