Major League Soccer finally arrived in Minnesota this Sunday. Minnesota United FC kicked off its MLS era in record-setting, 19-degree snowy weather at TCF Bank Stadium in Minneapolis -- the coldest game in MLS history. Minnesota lost 6-1 to Atlanta United, but local fans treated the victors to some snowballs.