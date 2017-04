Gallery Grid 1/58 Mike Madison 2/58 Mike Madison 3/58 Mike Madison 4/58 Mike Madison 5/58 Mike Madison 6/58 Mike Madison 7/58 Mike Madison 8/58 Mike Madison 9/58 Mike Madison 10/58 Mike Madison 11/58 Mike Madison 12/58 Mike Madison 13/58 Mike Madison 14/58 Mike Madison 15/58 Mike Madison 16/58 Mike Madison 17/58 Mike Madison 18/58 Mike Madison 19/58 Mike Madison 20/58 Mike Madison 21/58 Mike Madison 22/58 Mike Madison 23/58 Mike Madison 24/58 Mike Madison 25/58 Mike Madison 26/58 Mike Madison 27/58 Mike Madison 28/58 Mike Madison 29/58 Mike Madison 30/58 Mike Madison 31/58 Mike Madison 32/58 Mike Madison 33/58 Mike Madison 34/58 Mike Madison 35/58 Mike Madison 36/58 Mike Madison 37/58 Mike Madison 38/58 Mike Madison 39/58 Mike Madison 40/58 Mike Madison 41/58 Mike Madison 42/58 Mike Madison 43/58 Mike Madison 44/58 Mike Madison 45/58 Mike Madison 46/58 Mike Madison 47/58 Mike Madison 48/58 Mike Madison 49/58 Mike Madison 50/58 Mike Madison 51/58 Mike Madison 52/58 Mike Madison 53/58 Mike Madison 54/58 Mike Madison 55/58 Mike Madison 56/58 Mike Madison 57/58 Mike Madison 58/58 Mike Madison

With warm temps and sunshine, the 10th annual Record Store Day brought thousands out thousands of vinyl lovers in the Twin Cities. Their assignment: Go digging for some classic vinyl at their favorite shops around town. Electric Fetus and Hymie's drew some of the biggest crowds with performances by Sims, Flip, The Blind Shake, and others.