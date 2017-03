Gallery Grid 1/43 Adam Iverson 2/43 Adam Iverson 3/43 Adam Iverson 4/43 Adam Iverson 5/43 Adam Iverson 6/43 Adam Iverson 7/43 Adam Iverson 8/43 Adam Iverson 9/43 Adam Iverson 10/43 Adam Iverson 11/43 Adam Iverson 12/43 Adam Iverson 13/43 Adam Iverson 14/43 Adam Iverson 15/43 Adam Iverson 16/43 Adam Iverson 17/43 18/43 Adam Iverson 19/43 Adam Iverson 20/43 Adam Iverson 21/43 Adam Iverson 22/43 Adam Iverson 23/43 Adam Iverson 24/43 Adam Iverson 25/43 Adam Iverson 26/43 Adam Iverson 27/43 Adam Iverson 28/43 Adam Iverson 29/43 Adam Iverson 30/43 Adam Iverson 31/43 Adam Iverson 32/43 Adam Iverson 33/43 Adam Iverson 34/43 Adam Iverson 35/43 Adam Iverson 36/43 Adam Iverson 37/43 Adam Iverson 38/43 Adam Iverson 39/43 Adam Iverson 40/43 Adam Iverson 41/43 Adam Iverson 42/43 Adam Iverson 43/43 Adam Iverson

Around 400 supporters of President Donald Trump joined around 50 protesters at Saturday's "March 4 Trump" rally in St. Paul. Police arrested five of the protestors after they allegedly lit fireworks inside the Minnesota State Capitol.