Gallery Grid 1/40 Chris Juhn 2/40 Chris Juhn 3/40 Chris Juhn 4/40 Chris Juhn 5/40 Chris Juhn 6/40 Chris Juhn 7/40 Chris Juhn 8/40 Chris Juhn 9/40 Chris Juhn 10/40 Chris Juhn 11/40 Chris Juhn 12/40 Chris Juhn 13/40 Chris Juhn 14/40 Chris Juhn 15/40 Chris Juhn 16/40 Chris Juhn 17/40 Chris Juhn 18/40 Chris Juhn 19/40 Chris Juhn 20/40 Chris Juhn 21/40 Chris Juhn 22/40 Chris Juhn 23/40 Chris Juhn 24/40 Chris Juhn 25/40 Chris Juhn 26/40 Chris Juhn 27/40 Chris Juhn 28/40 Chris Juhn 29/40 Chris Juhn 30/40 Chris Juhn 31/40 Chris Juhn 32/40 Chris Juhn 33/40 Chris Juhn 34/40 Chris Juhn 35/40 Chris Juhn 36/40 Chris Juhn 37/40 Chris Juhn 38/40 Chris Juhn 39/40 Chris Juhn 40/40 Chris Juhn

A St. Paddy's Day 2017 tour of three hard-partying Irish pubs: O'Gara's in St. Paul, and Blarney and Kieran's in Minneapolis.