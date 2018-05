Gallery Grid 1/30 Lucy Hawthorne 2/30 Lucy Hawthorne 3/30 Lucy Hawthorne 4/30 Lucy Hawthorne 5/30 Lucy Hawthorne 6/30 Lucy Hawthorne 7/30 Lucy Hawthorne 8/30 Lucy Hawthorne 9/30 Lucy Hawthorne 10/30 Lucy Hawthorne 11/30 Lucy Hawthorne 12/30 Lucy Hawthorne 13/30 Lucy Hawthorne 14/30 Lucy Hawthorne 15/30 Lucy Hawthorne 16/30 Lucy Hawthorne 17/30 Lucy Hawthorne 18/30 Lucy Hawthorne 19/30 Lucy Hawthorne 20/30 Lucy Hawthorne 21/30 Lucy Hawthorne 22/30 Lucy Hawthorne 23/30 Lucy Hawthorne 24/30 Lucy Hawthorne 25/30 Lucy Hawthorne 26/30 Lucy Hawthorne 27/30 Lucy Hawthorne 28/30 Lucy Hawthorne 29/30 Lucy Hawthorne 30/30 Lucy Hawthorne

The team behind Hola Arepa completely transformed 22nd Avenue Station, the notorious former strip club in northeast Minneapolis. Now, Hai Hai brings irresistible cocktails and twists on Vietnamese street food to the neighborhood. Click here to read our full review of the blissful, breezy paradise of flavors, colors, and textures. All photos by Lucy Hawthorne.