Wizard World Comic Con brought Peter "Dr. Who" Capaldi, stars from "Buffy," Charlie Sheen plus pal Kato Kaelin (?!), and loads of mega-fans to the Minneapolis Convention Center from April 5-7.