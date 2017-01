Gallery Grid 1/26 Andy Witchger 2/26 Andy Witchger 3/26 Andy Witchger 4/26 Andy Witchger 5/26 Andy Witchger 6/26 Andy Witchger 7/26 Andy Witchger 8/26 Andy Witchger 9/26 Andy Witchger 10/26 Andy Witchger 11/26 Andy Witchger 12/26 Andy Witchger 13/26 Andy Witchger 14/26 Andy Witchger 15/26 Andy Witchger 16/26 Andy Witchger 17/26 Andy Witchger 18/26 Andy Witchger 19/26 Andy Witchger 20/26 Andy Witchger 21/26 Andy Witchger 22/26 Andy Witchger 23/26 Andy Witchger 24/26 Andy Witchger 25/26 Andy Witchger 26/26 Andy Witchger

Dog sled racers gathered in Two Harbors, Minnesota on Sunday as the John Beargrease Sled Dog Marathon kicked off. The annual race, which serves as a qualifier for the fabled Iditarod, runs nearly 400 miles predominantly along the North Shore. An awards banquet for the marathon mushers is held Thursday at the American Legion in Two Harbors. Photos by Andy Witchger.