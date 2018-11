Gallery Grid 1/25 Darin Kamnetz 2/25 Darin Kamnetz 3/25 Darin Kamnetz 4/25 Darin Kamnetz 5/25 Darin Kamnetz 6/25 Darin Kamnetz 7/25 Darin Kamnetz 8/25 Darin Kamnetz 9/25 Darin Kamnetz 10/25 Darin Kamnetz 11/25 Darin Kamnetz 12/25 Darin Kamnetz 13/25 Darin Kamnetz 14/25 Darin Kamnetz 15/25 Darin Kamnetz 16/25 Darin Kamnetz 17/25 Darin Kamnetz 18/25 Darin Kamnetz 19/25 Darin Kamnetz 20/25 21/25 Darin Kamnetz 22/25 Darin Kamnetz 23/25 Darin Kamnetz 24/25 Darin Kamnetz 25/25 Darin Kamnetz

Ho! Ho! ...holiday cheer in cookie form?! That's the thrust of "Gingerbread Wonderland," the annual dessert showcase at Norway House in Minneapolis. Our photographer captured some of this year's standout gingerbread creations, including the MPR racoon, Minnehaha Falls, the ol' Schmidt Brewery, and more. "Gingerbread Wonderland" runs through January 6; click here for more info. All photos by Darin Kamnetz.