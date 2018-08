Gallery Grid 1/38 Alma Guzman 2/38 Alma Guzman 3/38 Alma Guzman 4/38 Alma Guzman 5/38 Alma Guzman 6/38 Alma Guzman 7/38 Alma Guzman 8/38 Alma Guzman 9/38 Alma Guzman 10/38 Alma Guzman 11/38 Alma Guzman 12/38 Alma Guzman 13/38 Alma Guzman 14/38 Alma Guzman 15/38 Alma Guzman 16/38 Alma Guzman 17/38 Alma Guzman 18/38 Alma Guzman 19/38 Alma Guzman 20/38 Alma Guzman 21/38 Alma Guzman 22/38 Alma Guzman 23/38 Alma Guzman 24/38 Alma Guzman 25/38 Alma Guzman 26/38 Alma Guzman 27/38 Alma Guzman 28/38 Alma Guzman 29/38 Alma Guzman 30/38 Alma Guzman 31/38 Alma Guzman 32/38 Alma Guzman 33/38 Alma Guzman 34/38 Alma Guzman 35/38 Alma Guzman 36/38 Alma Guzman 37/38 Alma Guzman 38/38 Alma Guzman

Book Club, the latest jewel in Kim Bartmann's hyper-local restaurant empire, recently opened in deep south Minneapolis. Click here to read our full review. All photos by Alma Guzman.