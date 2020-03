Gallery Grid 1/95 2/95 3/95 4/95 5/95 6/95 7/95 8/95 9/95 10/95 11/95 12/95 13/95 14/95 15/95 16/95 17/95 18/95 19/95 20/95 21/95 22/95 23/95 24/95 25/95 26/95 27/95 28/95 29/95 30/95 31/95 32/95 33/95 34/95 35/95 36/95 37/95 38/95 39/95 40/95 41/95 42/95 43/95 44/95 45/95 46/95 47/95 48/95 49/95 50/95 51/95 52/95 53/95 54/95 55/95 56/95 57/95 58/95 59/95 60/95 61/95 62/95 63/95 64/95 65/95 66/95 67/95 68/95 69/95 70/95 71/95 72/95 73/95 74/95 75/95 76/95 77/95 78/95 79/95 80/95 81/95 82/95 83/95 84/95 85/95 86/95 87/95 88/95 89/95 90/95 91/95 92/95 93/95 94/95 95/95

The Bern? Better believe it was felt Monday at St. Paul's Roy Wilkins Auditorium, where around 6,000 supporters of Sen. Bernie Sanders rallied on behalf of his presidential campaign. U.S. Rep. Ilhan Omar and musician Nathaniel Rateliff were among those who introduced the 2020 frontrunner. All photos by Mike Madison.