Thursday's Twins home opener at Target Field grabbed two major headlines: the pre-game eagle attack and the ridiculous 38-degree temperature. They managed to play baseball, though, as a sold-out crowd watched the Twins beat the Seattle Mariners 4-2. Photographer Andy Witchger was there to capture it all.