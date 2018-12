Gallery Grid 1/19 Darin Kamnetz 2/19 Darin Kamnetz 3/19 Darin Kamnetz 4/19 Darin Kamnetz 5/19 Darin Kamnetz 6/19 Darin Kamnetz 7/19 Darin Kamnetz 8/19 Darin Kamnetz 9/19 Darin Kamnetz 10/19 Darin Kamnetz 11/19 Darin Kamnetz 12/19 Darin Kamnetz 13/19 Darin Kamnetz 14/19 Darin Kamnetz 15/19 Darin Kamnetz 16/19 Darin Kamnetz 17/19 Darin Kamnetz 18/19 Darin Kamnetz 19/19 Darin Kamnetz

Rap star Travis Scott spared no amount of spectacle during his sold-out concert Saturday at Target Center. Click here to read our full review. All photos by Darin Kamnetz.