Soundset, the annual Rhymesayers-organized hip-hop festival, hit the blazing-hot Minnesota State Fair Midway on May 27. Migos, Logic, Erykah Badu, Ice-T, Atmosphere, and many others performed. Click here to read our full review. All photos by Lisa Persson.