Gallery Grid 1/56 Andy Witchger 2/56 Andy Witchger 3/56 Andy Witchger 4/56 Andy Witchger 5/56 Andy Witchger 6/56 Andy Witchger 7/56 Andy Witchger 8/56 Andy Witchger 9/56 Andy Witchger 10/56 Andy Witchger 11/56 Andy Witchger 12/56 Andy Witchger 13/56 Andy Witchger 14/56 Andy Witchger 15/56 Andy Witchger 16/56 Andy Witchger 17/56 Andy Witchger 18/56 Andy Witchger 19/56 Andy Witchger 20/56 Andy Witchger 21/56 Andy Witchger 22/56 Andy Witchger 23/56 Andy Witchger 24/56 Andy Witchger 25/56 Andy Witchger 26/56 Andy Witchger 27/56 Andy Witchger 28/56 Andy Witchger 29/56 Andy Witchger 30/56 Andy Witchger 31/56 Andy Witchger 32/56 Andy Witchger 33/56 Andy Witchger 34/56 Andy Witchger 35/56 Andy Witchger 36/56 Andy Witchger 37/56 Andy Witchger 38/56 Andy Witchger 39/56 Andy Witchger 40/56 Andy Witchger 41/56 Andy Witchger 42/56 Andy Witchger 43/56 Andy Witchger 44/56 Andy Witchger 45/56 Andy Witchger 46/56 Andy Witchger 47/56 Andy Witchger 48/56 Andy Witchger 49/56 Andy Witchger 50/56 Andy Witchger 51/56 Andy Witchger 52/56 Andy Witchger 53/56 Andy Witchger 54/56 Andy Witchger 55/56 Andy Witchger 56/56 Andy Witchger

Including several literal slices of pizza! But, mostly, we're talkin' images of live music and crowd shots from Pizza Luce's annual downtown Minneapolis block party, which went down August 11. Among the performers: Birthday Suits, the Rope, Ness Nite, Polica, Dizzy Fae, and Shredders, and more. All photos by Andy Witchger.