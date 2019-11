Gallery Grid 1/27 Tony Nelson 2/27 Tony Nelson 3/27 Tony Nelson 4/27 Tony Nelson 5/27 Tony Nelson 6/27 Tony Nelson 7/27 Tony Nelson MINNEAPOLIS, MN NOVEMBER 12: Angel Olsen performs at First Avenue on November 12 in Minneapolis, Minnesota. Credit: Tony Nelson 8/27 Tony Nelson 9/27 Tony Nelson 10/27 Tony Nelson 11/27 Tony Nelson 12/27 Tony Nelson 13/27 Tony Nelson 14/27 Tony Nelson 15/27 Tony Nelson 16/27 Tony Nelson 17/27 Tony Nelson 18/27 Tony Nelson 19/27 Tony Nelson 20/27 Tony Nelson 21/27 Tony Nelson 22/27 Tony Nelson 23/27 Tony Nelson 24/27 Tony Nelson 25/27 Tony Nelson 26/27 Tony Nelson 27/27 Tony Nelson

The indie queen showed off her diversely powerful voice on Tuesday at First Avenue in Minneapolis. Click here to read our review. All photos by Tony Nelson.