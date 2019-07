Gallery Grid 1/56 Tony Nelson 2/56 Tony Nelson 3/56 Tony Nelson 4/56 Tony Nelson 5/56 Tony Nelson 6/56 Tony Nelson 7/56 Tony Nelson 8/56 Tony Nelson 9/56 Tony Nelson 10/56 Tony Nelson 11/56 Tony Nelson 12/56 Tony Nelson 13/56 Tony Nelson 14/56 Tony Nelson 15/56 Tony Nelson 16/56 Tony Nelson 17/56 Tony Nelson 18/56 Tony Nelson 19/56 Tony Nelson 20/56 Tony Nelson 21/56 Tony Nelson 22/56 Tony Nelson 23/56 Tony Nelson 24/56 Tony Nelson 25/56 Tony Nelson 26/56 Tony Nelson 27/56 Tony Nelson 28/56 Tony Nelson 29/56 Tony Nelson 30/56 Tony Nelson 31/56 Tony Nelson 32/56 Tony Nelson 33/56 Tony Nelson 34/56 Tony Nelson 35/56 Tony Nelson 36/56 Tony Nelson 37/56 Tony Nelson 38/56 Tony Nelson 39/56 Tony Nelson 40/56 Tony Nelson 41/56 Tony Nelson 42/56 Tony Nelson 43/56 Tony Nelson 44/56 Tony Nelson 45/56 Tony Nelson 46/56 Tony Nelson 47/56 Tony Nelson 48/56 Tony Nelson 49/56 Tony Nelson 50/56 Tony Nelson 51/56 Tony Nelson 52/56 Tony Nelson 53/56 Tony Nelson 54/56 Tony Nelson 55/56 Tony Nelson 56/56 Tony Nelson

The National, Bad Bad Hats, Courtney Barnett, Adia Victoria, Dem Atlas, X, Heart Bones, and the Beths had one thing in common Saturday: They all rocked the Minneapolis Sculpture Garden as part of the Current/Walker-hosted Rock the Garden. You might just say it looked a little something like this. Click here to read our full review; all photos by Tony Nelson.