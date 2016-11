Picked to Click 2016: The complete ballots

Ryan Plewacki

Musician (Honeydogs, Sleep Study)

1. Bones & Beeker

2. Tabah

3. OSO

4. Cheap Fantasy

Jerard Fagerberg

Writer (City Pages)

1. ZuluZuluu

2. Graveyard Club

3. Fraea

4. J.Plaza

5. Sleeping Jesus

Ali Elabbady

Distributor + writer + producer

1. ZULUZULUU

2. Metasota

3. Tek

4. Sarah White

5. Ness Nite

Stephen McClellan

Music-biz instructor

1. Courtney Yasmineh

2. Preston Gunderson

3. Genrebeast/Gus Watkins

4. PHO

5. Soul Surgeons

Knol Tate

Musician + record producer

Näive Sense

Strange Relations

Color TV

No Skin

Fiji-13

Adam Svec

Musician (solo, Coloring Time, Camp Dark)

1. Bloodline

2. Eric Mayson

3. Fiji 13

4. Mina Moore

5. Def Kith

Tim Faklis

Writer (City Pages, Vice)

1. ZULUZULUU

2. Strange Relations

3. Catbath

4. Al Church

5. Whatever Forever

Grace Thomas

Writer (The Minnesota Daily, City Pages), bon vivant

Tony Peachka

Straya

Lunch Duchess

Free Music

The Florists

Mark Mallman

Musician

1. Minnie/Bluntz

2. Devata Daun

3. Catsax

4. Whosah

5. ZuluZuluu

Mo McNichols

Musician + producer + composer

1. Minnie/Bluntz

2. CCWD

3. Adi

4. Tufawon

5. Speedweed

Jessica Paxton

Radio host + booker + promoter

1. LOTT

2. A Piano In Every Home

3. Greycoats

4. Crankshaft

5. The Bad Companions

Jared Yakle

Musician

John Scarr

Andrea Swensson

Host/DJ (89.3 the Current)

ZULUZULUU

Lady Midnight

Jay Smart

Tony Peachka

Finding Novyon

Emmet Kowler

Photographer

ZULUZULUU

Ness Nite

Mina Moore

DJ Keezy

Kantana Don Don

Amber Cleveland

Promoter

1. St. Paul Slim

2. Desdamona

3. Maria Isa

4. Finding Novyon

5. Dem Atlas

Kandis Knight

Publicist

Baby Shel

King

Dot Ducati

Ken-C

Tall Paul

Holly Hilgenberg

Designer (City Pages)

1. Dead Gurus

Nate Giller

Producer + booker + manager

1. Harbor & Home

2. Brooke Lynn

3. Lift Safely

4. Urges from Elsewhere

5. Electric Anthem

Jahna Peloquin

Writer/editor (Minnesota Monthly)

1. Sarah White

2. Color TV

3. RP Hooks

4. Royal Brat

5. Gay Henry

Neil Weir

Musician, studio head, engineer

Magnetic Ghost

Pale Spectre

Good Doom

Posh Lost

The Cult of Lip

Eric Forseth

Writer (City Pages)

1. Al Church

2. Lutheran Heat

3. Strange Relations

4. Nato Coles & Blue Diamond

5. The Right Here

Jay Gabler

Digital producer (89.3 the Current)

1. Lexii Alijai

2. Fraea

3. Ness Nite

4. Holidae

5. Jay Smart

Dylan Ritchie

Twin Town Guitars, musician

1. SAND

2. Pleasure Wounds

3. Sauna Accident

4. CITY EAT ME

5. Color TV

Mark Wood

DJ

1. Ness Nite

2. Drelli

3. KAS

4. Lewii Lew

5. vvlush

Chris Cloud

MPLS.TV + promoter + DJ

1. Dizzy Fae

2. Finding Novyon

3. ZuluZuluu

4. Ness Nite

5. GYM

(Editor's note: Four for five!)

Tim Campbell

Editor (Star Tribune)

1. ZuluZuluu

2. Black Market Brass

3. Holidae

4. Tony Peachka

5. Jaedyn James & the Hunger

Cindal Heart

Writer (City Pages)

Hope Country

Infinite Me

By The Thousands

Wanderer

Graveyard Club

Tom Loftus

Owner of Modern Radio Record Label

1. Shadow in the Cracks

2. Uranium Club

3. Color TV

4. Lunch Duchess

5. Tara Loeper

Doc

Musician + KFAI

1. JiLL.

2. Tabah

3. Maya Elena

4. Good Night Gold Dust

5. Tony Peachka

Damien Tank

Piñata Records

Universel

Private Interests

Star Child

Moors Blackmon

Color TV

Trevor Engelbrektson

Booker + Piñata Records + musician

1. ZuluuZulu

2. Lunch Duchess

3. Private Interests

4. PaviElle

5. Lutheran Heat

Solomon Gustavo

Writer (City Pages)

1. ZULUZULUU

2. Finding Novyon

3. Nazeem & Spencer Joles

4. Destiny Roberts

Noah Paster

Booker

1. Naive Sense

2. Color TV

3. Highgraves

4. MURF

5. Strange Relations

Flip Arkulary

Guitarist + manager (Actual Wolf)

1. Drumbeat Red

2. Good Doom

3. Holly & the Varlots

4. Death of a Ladies Man

5. Patch

Zach McCormick

Editorial producer (Go Media)

Ego Death

Tony Peachka

Lovelines

The Florists

Monica LaPlante

Darin Kamnetz

Photographer

1. Hollow Boys

2. Fraea

3. Awful Truth

4. Graveyard Club

5. Murder Shoes

Scott Herold

CEO of Rock the Cause Records

1. Ben Lubeck

2. High School for Recording Arts (Royalty Collaborative)

3. Fraea

4. Holidae

5. Nts-Nts

Dave Hoenack

Owner of Hymies Records

1. Black Market Brass

2. Tabah

3. Lutheran Heat

4. Private Interests

5. Fletcher Magellan

Craig Drehmel

Marketing (PBR)

1. Tongue Party

2. Private Interests

3. Dig Deep

4. Butchers Union

5. Borrachoz

Danielle Cusack

Musician (Tony Peachka, Bruise Violet)

1. Royal Brat

2. The Florists

3. Wretch

4. Wetter

5. Half Tramp

Peter Diamond

Writer (City Pages)

1. Ness Nite

2. Nick Jordan

3. Tony Peachka

4. Spooky Ghost

5. Nomenclatures

Rebecca Marx

Writer

1. Tony Peachka

2. Lunch Duchess

3. ZULUZULUU

4. Catbath

5. John Mark Nelson

Jon Behm

Writer (Reviler.org)

Royal Brat

The Controversial New Skinny Pill

Naive Sense

ZULUZULUU

String Bikini

Danielle Morris

DJ (Lady Heat)

1. Butchers Union

2. Lady Midnight

3. Celica

4. Joey Joey Michaels

5. Holidae

Jack Spencer

Writer (City Pages)

1. ZULUZULUU

2. Ness Nite

3. Lexii Alijai

4. Busey

5. Finding Novyon

Drew Ailes

King of Minneapolis + fashionable idiot

1. Waveless

2. Color TV

3. Fucking

4. Touchers

5. Temple

Eli Flasher

Talent buyer at First Avenue

1. Zuluzuluu

2. Tabah

3. Finding Novyon

4. Holidae

5. Lazy Scorsese

Jared Hemming

Musician (the Florists) + Writer (City Pages)

Tony Peachka

Controversial New 'Skinny Pill'

Royal Brat

The Florists

Lunch Duchess

Ed Ackerson

Susstones + Flowers Studio + BNLX

Cheap Fantasy

Night of Joy

Naive Sense

Ego Death

Colin Campbell and the Shackletons

Christy Costello

Musician + talent buyer + promoter

1. Color TV

2. Royal Brat

3. Danger Signs

4. The Boot

5. Tony Peachka

Aaron Mader

Musician (solo, Doomtree) + CEO Doomtree

Sophia Eris

ZULUZULUU

Bones & Beeker

Dizzy Fae

The Rotation

Jennifer Andrus

UnderCurrentMPLS

1. Devata Daun

2. Bug Fix

3. Ego Death

4. Royal Brat

5. Tongue Party

Rigel Bloome

Musician (°F Falls, Hawthorn Collection, Carnage the Executioner)

1. Tree Party

2. Cactus Blossoms

3. Age of Being Good Together

4. Neon Giant

5. Rocky Diamond

Ryan O'Rourke

Manager at Grumpy's Downtown

Shadow in the Cracks

Color TV

Uranium Club

Tongue Party

Highgraves

Jake Heinitz

Curator, publisher (Greenroom Magazine)

1. Dizzy Fae

2. Su Na

3. Invisible Boy

4. Nazeem and Spencer Joles

5. Drelli

Grace Evenson

Booking coordinator (Cedar Cultural Center)

1. ZULUZULUU

2. Tabah

3. P • PL

4. Fiji-13

5. The Nunnery

Erik Thompson

Clubs editor, writer (City Pages)

1. Color TV

2. Royal Brat

3. The Rope

4. Bug Fix

5. Suzie

Craig Grossman

Owner of Green Room Music Source + manager + agent

1. Dusty Heart

2. Monica LaPlante

3. Gaelynn Lea

4. Mary Bue

5. Al Church

Reed Fischer

Editorial director (GoMN.com)

1. Finding Novyon

2. Tony Peachka

3. Ego Death

4. The Florists

5. P • PL

Pat O'Brien

Writer (City Pages)

1. Fraea

2. Pornonono

3. Good Night Gold Dust

4. Holidae

5. Porno Wolves

Joe Holland

Production manager + booker (Uptown VFW)

Neon Dirt

The Toxenes

Lovelines

Private Interests

Dose and the Dinks

Walt Dizzo

Director emeritus of Duluth Homegrown Music Festival

1. Ingeborg Von Agassiz

2. Gaelynn Lea

3. Lord Montague

4. RAW SPACE

5. NonFic

Sonia Grover

Booking manager (First Avenue)

1. Fraea

2. Finding Novyon

3. Dizzy Fae

4. Tony Peachka

5. Margaret

(Editor's note: Four for five!)

Ben Clark

Photographer

1. ZULUZULUU

2. Lexii Alijai

3. Dizzy Fae

4. Lady Midnight

5. Tony Peachka

Bobby Kahn

Writer

1. ZULUZULUU

2. Kajunga

Simon Calder

Podcast host (Back to the City) + event organizer + writer (City Pages) + musician

1. Lunch Duchess

2. Wretch

3. Tony Peachka

4. Ahem

5. Good Doom

Caleigh Souhan

Talent buyer (First Avenue)

1. Lunch Duchess

2. Ness Nite

3. Ego Death

4. Tony Peachka

5. Epic Downtime

Matthew Helgeson

Musician + writer

1. IOSIS

2. Strange Relations

3. CCWD

4. Steve Palmer & Matt Beachey

5. Lioness

Youa Vang

Writer (City Pages)

1. We Are the Willows

2. Ben Lubeck

3. The Crash Bandits

4. Dusty Heart

5. Lakewood Cemetery

Jon Jon Scott

Sound Verite Records/Electric Fetus

1. Nazeem & Spencer Joles

2. Dizzy Fae

3. Sophia Eris

4. Lady Midnight

5. Unknown Creatures

Kevin Cosgrove

Curator + musician

Naive Sense

6Famailies

Death of a Ladies Man

Celica

Velvet Curtain

John Miller

Engineer (Secret Stash)

1. Eddie Ciletti

Andrew Brandt

Writer (City Pages)

Color TV

Finding Novyon

Graveyard Club

Pierre

Whatever Forever

Eamon Whalen

Editor (Greenroom Magazine)

1. ZuluZuluu

2. Dizzy Fae

3. Nazeem and Spencer Joles

4. Izell Pyramid/Alabaster Jones

5. MMYYKK

Gigi Berry

Local luminary

1. Ness Nite

2. Talia Knight

3. Dizzy Fae

Adam Bubolz

Photographer, writer, co-founder (Reliver.org)

1. Color TV

2. Naive Sense

3. Tony Peachka

4. Magnetic Ghost

5. Wowsville

Matthew St-Germain

Owner of Freedom From

Islay

Magnetic Ghost

FALSE

Touchers

Bloodeath

Michael Madden

Writer (City Pages)

1. Why Khaliq

2. ZULUZULUU

3. Taylor J

4. Finding Novyon

5. The Lioness

Grace Birnstengel

Writer (City Pages)

1. Nick Jordan

2. Ness Nite

Mike Madison

Photographer

1. Andrew Broder

2. Meta Sota

3. Sarah White

4. Bruise Violet

5. Holidae

Marnie Gamble

Sue McLean & Associates

Holidae

Nooky Jones/Cameron Kinghorn

ZULUZULUU

Strange Relations

Sophia Eris

Kate Murray

Musician (Haley Bonar, Giravves, Fan Fiction)

Tony Peachka

Lexii Alijai

Sarah White

Ahem

Holidae

Tony Nelson

Photographer

1. The Boot R&B

2. LOTT

3. Buffalo Sleeper

4. Sophia Eris

5. Catbath

Manny Castro

UnderCurrentMPLS + musician

Burn Fetish

Tony Peachka

Ego Death

Straight Panic

Bug Fix

Josh Keller

Reliver.org

Zuluzuluu

Naive Sense

Lunch Duchess

Real Numbers

Tony Peachka

Krista Vilinskis

Publicist + licensing/publishing

1. Har-di-Har

2. Perfume Monster

3. Astronomique

4. Dusty Heart

5. The Dirty Banks

Andy Mannix

Reporter (Star Tribune)

1. Glow Mechanics

2. Midnight and Mudd

3. Suzie

4. Ahem

5. Dracular

Sophia Eris

Musician

1. ZULUZULUU

2. Metasota

3. Ness Nite

4. Saint Laron

5. Nazeem and Spencer

Ashley Ryan

Marketing director (First Avenue)

1. Fraea

2. Tony Peachka

3. Royal Brat

4. The florists

5. Catbath

Stacy Schwartz

Community manager (First Avenue) + booker + Electric Fetus

1. Fraea

2. The Social Disaster

3. Poolboy

4. Tony Peachka

5. Catbath

Lance Conrad

Producer + studio owner

1. Ashley DuBose

2. Step Rockets

3. DENNY

4. Jon Chuck & The Class

5. Lady Midnight

Corrie Harrigan

Musician (Kitten Forever)

Royal Brat

Lemonade

Tony Peachka

Tiffani

Zina

Matt Linden

Forged Artifacts

1. Ahem

2. Private Interests

3. Cheap Fantasy

4. Tony Peachka

5. Lovelines

Jim Brunzell

Director of Sound Unseen

1. Leah Ottman

2. Graveyard Club

3. Whiskey Rock n Roll Club

Clara Salyer

Musician (Royal Brat)

Tony Peachka

Color TV

Bug Fix

Ben Durrant

Musician + Crazy Beast Studio

Tony Peachka

Dusty Heart

No Territory Band

Dizzy Fae

Fraea

Tim Ikeman

Sponsorship & events manager (Star Tribune)

1. Holidae

2. Ben Lubeck

3. Fraea

4. Gaelynn Lea

5. ZULUZULUU

Keith Moran

Guilt Ridden Pop

Half Tramp

Lovelines

Wetter

Chris Riemenschneider

Music critic (Star Tribune)

1. Jay Smart Chronicles

2. Zuluzuluu

3. Tongue Party

4. Fraea

5. Dusty Heart

Dan Huiting

Filmmaker

1. Graveyard Club

2. ZULUZULUU

3. Lady Midnight

4. Finding Noyvon

5. Swimsuit Area

Kyle Matteson

Music nerd + writer + T.C. Twitter God

1. Fraea

2. Dem Yuut

3. Ness Nite

4. Holidae

5. Tony Peachka

(Editor's note: Four for five!)

Billy Briggs

Photographer

1. Kitten Forever

2. Sophia Eris

3. Sarah White

4. Tony Peachka

5. Holidae

Michael Rietmulder

Web editor (City Pages)

1. Color TV

2. Finding Novyon

3. Dusty Heart

4. Fraea

5. Dizzy Fae

Ross Raihala

Pop music critic (Pioneer Press)

Fraea

Holidae

Lutheran Heat

Pornonono

ZULUZULUU

Cyn Collins

Writer

Ringout

Dead Man Boy's Choir

Whale in the Thames

The Cult of Lip

Waveless

Jay Boller

Music editor (City Pages)

1. Tony Peachka

2. ZuluZuluu

3. Ahem

4. Naïve Sense

5. Lexi Alleji

Matthew Graves

CEO of UnderCurrentMPLS + musician

1. Tony Peachka

2. Death of a Ladies' Man

3. Royal Brat

4. Bug Fix

5. Fiji-13