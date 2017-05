Gallery Grid 1/30 Darin Kamnetz 2/30 Darin Kamnetz 3/30 Darin Kamnetz 4/30 Darin Kamnetz 5/30 Darin Kamnetz 6/30 Darin Kamnetz 7/30 Darin Kamnetz 8/30 Darin Kamnetz 9/30 Darin Kamnetz 10/30 Darin Kamnetz 11/30 Darin Kamnetz 12/30 Darin Kamnetz 13/30 Darin Kamnetz 14/30 Darin Kamnetz 15/30 Darin Kamnetz 16/30 Darin Kamnetz 17/30 Darin Kamnetz 18/30 Darin Kamnetz 19/30 Darin Kamnetz 20/30 Darin Kamnetz 21/30 Darin Kamnetz 22/30 Darin Kamnetz 23/30 Darin Kamnetz 24/30 Darin Kamnetz 25/30 Darin Kamnetz 26/30 Darin Kamnetz 27/30 Darin Kamnetz 28/30 Darin Kamnetz 29/30 Darin Kamnetz 30/30 Darin Kamnetz

Perfume Genius (aka Seattle's Mike Hadreas) powerfully showcased new album "No Shape" on May 24 at the Cedar Cultural Center in Minneapolis. Serpentwithfeet opened. Read our recent essay on Perfume Genius here.