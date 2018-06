Gallery Grid 1/32 Darin Kamnetz 2/32 Darin Kamnetz 3/32 Darin Kamnetz 4/32 Darin Kamnetz 5/32 Darin Kamnetz 6/32 Darin Kamnetz 7/32 Darin Kamnetz 8/32 Darin Kamnetz 9/32 Darin Kamnetz 10/32 Darin Kamnetz 11/32 Darin Kamnetz 12/32 Darin Kamnetz 13/32 Darin Kamnetz 14/32 Darin Kamnetz 15/32 Darin Kamnetz 16/32 Darin Kamnetz 17/32 Darin Kamnetz 18/32 Darin Kamnetz 19/32 Darin Kamnetz 20/32 Darin Kamnetz 21/32 Darin Kamnetz 22/32 Darin Kamnetz 23/32 Darin Kamnetz 24/32 Darin Kamnetz 25/32 Darin Kamnetz 26/32 Darin Kamnetz 27/32 Darin Kamnetz 28/32 Darin Kamnetz 29/32 Darin Kamnetz 30/32 Darin Kamnetz 31/32 Darin Kamnetz 32/32 Darin Kamnetz

U.K. pop star Dua Lipa brought hits "New Rules" and "IDGAF" to Minneapolis' Armory on Sunday, June 24. Despite an aloof appearance, the 22-year-old's personality shined through. Clairo opened. Click here to read our full review.