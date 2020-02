Gallery Grid 1/27 2/27 3/27 4/27 Darin Kamnetz 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27 17/27 18/27 19/27 20/27 21/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27

Take a glimpse inside the new North Loop club, which opened last night with an all-acoustic set from Brandi Carlile. And click here to read our review of Carlile's show at the Fillmore. All photos by Darin Kamnetz.