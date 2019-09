Gallery Grid 1/52 Chris Juhn 2/52 Chris Juhn 3/52 Chris Juhn 4/52 Chris Juhn 5/52 Chris Juhn 6/52 Chris Juhn 7/52 Chris Juhn 8/52 Chris Juhn 9/52 Chris Juhn 10/52 Chris Juhn 11/52 Chris Juhn 12/52 Chris Juhn 13/52 Chris Juhn 14/52 Chris Juhn 15/52 Chris Juhn 16/52 Chris Juhn 17/52 Chris Juhn 18/52 Chris Juhn 19/52 Chris Juhn 20/52 Chris Juhn 21/52 Chris Juhn 22/52 Chris Juhn 23/52 Chris Juhn 24/52 Chris Juhn 25/52 Chris Juhn 26/52 Chris Juhn 27/52 Chris Juhn 28/52 Chris Juhn 29/52 Chris Juhn 30/52 Chris Juhn 31/52 Chris Juhn 32/52 Chris Juhn 33/52 Chris Juhn 34/52 Chris Juhn 35/52 Chris Juhn 36/52 Chris Juhn 37/52 Chris Juhn 38/52 Chris Juhn 39/52 Chris Juhn 40/52 Chris Juhn 41/52 Chris Juhn 42/52 Chris Juhn 43/52 Chris Juhn 44/52 Chris Juhn 45/52 Chris Juhn 46/52 Chris Juhn 47/52 Chris Juhn 48/52 Chris Juhn 49/52 Chris Juhn 50/52 Chris Juhn 51/52 Chris Juhn 52/52 Chris Juhn

On Saturday in St. Paul, 38 teams hurls their wacky contraptions off a 30-foot ramp up into the air and, inevitably, down into the Mississippi River. You might just say Red Bull's annual Flugtag competition looked a little something like this. All photos by Chris Juhn.