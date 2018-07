Gallery Grid 1/54 Tony Nelson 2/54 Tony Nelson 3/54 Tony Nelson 4/54 Tony Nelson 5/54 Tony Nelson 6/54 Tony Nelson 7/54 Tony Nelson 8/54 Tony Nelson 9/54 Tony Nelson 10/54 Tony Nelson 11/54 Tony Nelson 12/54 Tony Nelson 13/54 Tony Nelson 14/54 Tony Nelson 15/54 Tony Nelson 16/54 Tony Nelson 17/54 Tony Nelson 18/54 Tony Nelson 19/54 Tony Nelson 20/54 Tony Nelson 21/54 Tony Nelson 22/54 Tony Nelson 23/54 Tony Nelson 24/54 Tony Nelson 25/54 Tony Nelson 26/54 Tony Nelson 27/54 Tony Nelson 28/54 Tony Nelson 29/54 Tony Nelson 30/54 Tony Nelson 31/54 Tony Nelson 32/54 Tony Nelson 33/54 Tony Nelson 34/54 Tony Nelson 35/54 Tony Nelson 36/54 Tony Nelson 37/54 Tony Nelson 38/54 Tony Nelson 39/54 Tony Nelson 40/54 Tony Nelson 41/54 Tony Nelson 42/54 Tony Nelson 43/54 Tony Nelson 44/54 Tony Nelson 45/54 Tony Nelson 46/54 Tony Nelson 47/54 Tony Nelson 48/54 Tony Nelson 49/54 Tony Nelson 50/54 Tony Nelson 51/54 Tony Nelson 52/54 Tony Nelson 53/54 Tony Nelson 54/54 Tony Nelson

Phasers were set to FUN for CONvergence 2018, one of the Midwest's biggest sci-fi/fantasy conventions. Here's a glimpse of the July 5-8 gathering of mega-fans inside Bloomington's DoubleTree Hotel (which recently butted heads with convention organizers). All photos by Tony Nelson.