In its first year under new leadership, all-night art fest Northern Spark took up the theme of “We Are Here: Resilience, Renewal, and Regeneration” in Minneapolis (the Commons and the American Indian Cultural Corridor) and St. Paul (Rondo neighborhood) from June 14-15. All photos by Mary Mathis.