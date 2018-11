Gallery Grid 1/55 Darin Kamnetz 2/55 Darin Kamnetz 3/55 Darin Kamnetz 4/55 Darin Kamnetz 5/55 Darin Kamnetz 6/55 Darin Kamnetz 7/55 Darin Kamnetz 8/55 Darin Kamnetz 9/55 Darin Kamnetz 10/55 Darin Kamnetz 11/55 Darin Kamnetz 12/55 Darin Kamnetz 13/55 Darin Kamnetz 14/55 Darin Kamnetz 15/55 Darin Kamnetz 16/55 Darin Kamnetz 17/55 Darin Kamnetz 18/55 Darin Kamnetz 19/55 Darin Kamnetz 20/55 Darin Kamnetz 21/55 Darin Kamnetz 22/55 Darin Kamnetz 23/55 Darin Kamnetz 24/55 Darin Kamnetz 25/55 Darin Kamnetz 26/55 Darin Kamnetz 27/55 Darin Kamnetz 28/55 Darin Kamnetz 29/55 Darin Kamnetz 30/55 Darin Kamnetz 31/55 Darin Kamnetz 32/55 Darin Kamnetz 33/55 Darin Kamnetz 34/55 Darin Kamnetz 35/55 Darin Kamnetz 36/55 Darin Kamnetz 37/55 Darin Kamnetz 38/55 Darin Kamnetz 39/55 Darin Kamnetz 40/55 Darin Kamnetz 41/55 Darin Kamnetz 42/55 Darin Kamnetz 43/55 Darin Kamnetz 44/55 Darin Kamnetz 45/55 Darin Kamnetz 46/55 Darin Kamnetz 47/55 Darin Kamnetz 48/55 Darin Kamnetz 49/55 Darin Kamnetz 50/55 Darin Kamnetz 51/55 Darin Kamnetz 52/55 Darin Kamnetz 53/55 Darin Kamnetz 54/55 Darin Kamnetz 55/55 Darin Kamnetz

First Avenue's annual Halloween rager was, as always, a certified graveyard smash. Don't believe us? Consult these 55 certifiably spooktacular images of the downtown Minneapolis dance + costume contest. All photos by Darin Kamnetz.