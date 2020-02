Gallery Grid 1/16 Leslie Plesser 2/16 Leslie Plesser 3/16 Leslie Plesser 4/16 Leslie Plesser 5/16 Leslie Plesser 6/16 Leslie Plesser 7/16 Leslie Plesser 8/16 Leslie Plesser 9/16 Leslie Plesser 10/16 Leslie Plesser 11/16 Leslie Plesser 12/16 Leslie Plesser 13/16 Leslie Plesser 14/16 Leslie Plesser 15/16 Leslie Plesser 16/16 Leslie Plesser

The Loppet Foundation's annual skjoring event saw humans and puppers flying across the snow in Minneapolis. All photos by Leslie Plesser.