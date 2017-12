Gallery Grid 1/22 Darin Kamnetz 2/22 Darin Kamnetz 3/22 4/22 5/22 6/22 Darin Kamnetz 7/22 Darin Kamnetz 8/22 Darin Kamnetz 9/22 Darin Kamnetz 10/22 Darin Kamnetz 11/22 Darin Kamnetz 12/22 Darin Kamnetz 13/22 Darin Kamnetz 14/22 Darin Kamnetz 15/22 Darin Kamnetz 16/22 Darin Kamnetz 17/22 Darin Kamnetz 18/22 Darin Kamnetz 19/22 Darin Kamnetz 20/22 Darin Kamnetz 21/22 Darin Kamnetz 22/22 Darin Kamnetz

You better believe Excelsior Brewing Co. threw a charitable ugly sweater contest for dogs. Photographer Darin Kamnetz was at the taproom on December 18 to capture the all the good boys and girls on Santa's doggie list.