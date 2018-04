Gallery Grid 1/35 Darin Kamnetz 2/35 Darin Kamnetz 3/35 Darin Kamnetz 4/35 Darin Kamnetz 5/35 Darin Kamnetz 6/35 Darin Kamnetz 7/35 Darin Kamnetz 8/35 Darin Kamnetz 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 Darin Kamnetz 17/35 Darin Kamnetz 18/35 Darin Kamnetz 19/35 Darin Kamnetz 20/35 Darin Kamnetz 21/35 Darin Kamnetz 22/35 Darin Kamnetz 23/35 Darin Kamnetz 24/35 Darin Kamnetz 25/35 Darin Kamnetz 26/35 Darin Kamnetz 27/35 Darin Kamnetz 28/35 Darin Kamnetz 29/35 Darin Kamnetz 30/35 Darin Kamnetz 31/35 Darin Kamnetz 32/35 Darin Kamnetz 33/35 Darin Kamnetz 34/35 Darin Kamnetz 35/35 Darin Kamnetz

As part of Fashion Week MN, Cake Plus-Size Resale hosted Fat Festival Fashion inside its Minneapolis shop. The pop-up shopping event was all about body positivity, plus "live mannequins" sporting new looks, bubbly, and food trucks. All photos by Darin Kamnetz.