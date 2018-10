Gallery Grid 1/28 Lucy Hawthorne 2/28 Lucy Hawthorne 3/28 Lucy Hawthorne 4/28 Lucy Hawthorne 5/28 Lucy Hawthorne 6/28 Lucy Hawthorne 7/28 Lucy Hawthorne 8/28 Lucy Hawthorne 9/28 Lucy Hawthorne 10/28 Lucy Hawthorne 11/28 Lucy Hawthorne 12/28 Lucy Hawthorne 13/28 Lucy Hawthorne 14/28 Lucy Hawthorne 15/28 Lucy Hawthorne 16/28 Lucy Hawthorne 17/28 Lucy Hawthorne 18/28 Lucy Hawthorne 19/28 Lucy Hawthorne 20/28 Lucy Hawthorne 21/28 Lucy Hawthorne 22/28 Lucy Hawthorne 23/28 Lucy Hawthorne 24/28 Lucy Hawthorne 25/28 Lucy Hawthorne 26/28 Lucy Hawthorne 27/28 Lucy Hawthorne 28/28 Lucy Hawthorne

Step inside John Sand and Zac Campbell's apartment building from 1912, where old-world woodwork charmingly intermingles with stylish internet-age culture. Click here to read more about their fabulous St. Paul pad. All photos by Lucy Hawthorne.